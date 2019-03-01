Лавров призвал Пакистан урегулировать конфликт с Индией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией.
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Как отмечается, Лавров призвал Курейши урегулировать конфликт с Индией путем дипломатии.
При этом российская сторона выразила готовность содействовать деэскалации напряженности.
Ранее сообщалось, что попавший в плен к пакистанским военным летчик ВВС Индии вернулся на родину.