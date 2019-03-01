Аваков отказался извиняться перед партией Порошенко

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не собирается извиняться перед партией «Блок Петра Порошенко» за обвинения в фальсификациях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, МВД Украины продолжит расследование в отношении партии украинского лидера Петра Порошенко.

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Он также добавил, что представителям «Блока Петра Порошенко» не следует призывать МВД занять чью-то сторону, так как это демонстрирует не слишком высокую политическую культуру.

Ранее Аваков рассказал о возможных обысках в штабе Порошенко.