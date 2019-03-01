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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Порошенко сравнил «политиканов» со слетевшимися «коршунами» после информации о хищениях в сфере военно-промышленного комплекса в стране.

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«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродажи и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали», — добавил Порошенко.

Он отметил, что после этой информации началась проверка и, если виновных найдут, то накажут.

«Если есть факты — ни фамилии, ни должность никого не должны защитить», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко указал на важность «веры» в становлении Украины-лидера.