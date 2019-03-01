«Жуткий абсурд»: Лукашенко о ситуации в Венесуэле

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдными последние события в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

«Это жуткий абсурд, который был предъявлен со стороны США венесуэльским властям», — сказал Лукашенко.

По его словам, президентские выборы в Венесуэле были честными.

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Он также добавил, что кризис в Венесуэле связан не только с вмешательством извне.

Лукашенко подчеркнул, что в Венесуэле в настоящее время «есть немало проблем».

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Венесуэлы.