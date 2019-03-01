CNN узнал реакцию Трампа на просьбу Ким Чен Ына снять санкции
Президент США Дональд Трамп был «неприятно удивлен» озвученным во время саммита в Ханое требованием лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отменить все санкции против КНДР, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источника, осведомленного об американо-северокорейских переговорах по денуклеаризации.
По его словам, американский лидер предполагал, что Ким Чен Ын приехал во Вьетнам, готовый к сделке.
Тем не менее, у Пхеньяна другое видение произошедшего на саммите с США. Как заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, они предложили Трампу «частичное» снятие санкций.
«То, что предложили мы, — это не снятие всех санкций, а их частичное снятие», — сказал северокорейский чиновник, указав на санкции ООН с 2016 и 2017 годов, которые «препятствуют гражданской экономике и жизнеобеспечению» народа.
Эксперт по Корее в Центре новой американской безопасности Дуйон Ким считает, что снятие ключевых экономических санкций без пропорциональных шагов по денуклеаризации со стороны Пхеньяна может привести к потере рычагов воздействия Вашингтона.
Ранее Трамп объяснил, почему ни о чем не договорился с Ким Чен Ыном.