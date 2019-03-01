Лукашенко рассказал, кто выиграет выборы на Украине

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, кто выиграет президентские выборы на Украине в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, победу одержит действующий украинский лидер Петр Порошенко.

«Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно», — заключил Лукашенко.

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Он добавил, что действующий президент Украины может выйти во второй тур вместе с шоуменом Владимиром Зеленским.

Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине. Он рассказал о том, что в случае победы намерен отправить Порошенко в тюрьму.