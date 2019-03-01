Порошенко ущипнул за нос мужчину
Украинский президент Петр Порошенко ущипнул за нос мужчину. Видео инцидента опубликовала журналист Татьяна Высоцкая, сообщает РИА «Новости».
На записи видно, как Порошенко хлопает мужчину по плечу и улыбается. После этого он ущипнул его за нос.
«Он удивил меня даже больше, чем предыдущий...На самом деле, это какой-то шок», — отметила Высоцкая.
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Журналистка уточнила, что кадры были сняты во время поездки президента Украины в Запорожье.
Ранее сообщалось, что администрация оправдала Порошенко за сорванную с женщины шапку.