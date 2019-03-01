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Украинский президент Петр Порошенко ущипнул за нос мужчину. Видео инцидента опубликовала журналист Татьяна Высоцкая, сообщает РИА «Новости».

На записи видно, как Порошенко хлопает мужчину по плечу и улыбается. После этого он ущипнул его за нос.

«Он удивил меня даже больше, чем предыдущий...На самом деле, это какой-то шок», — отметила Высоцкая.

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Журналистка уточнила, что кадры были сняты во время поездки президента Украины в Запорожье.

Ранее сообщалось, что администрация оправдала Порошенко за сорванную с женщины шапку.