В Совфеде отреагировали на слова Климкина о происхождении России от Украины

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины, передает RT.

«Я думаю, что господин министр Украины, родившийся, кстати, в нашей Курской области и получивший образование также в России, видимо, в школе все-таки плохо изучал историю. Не было таких понятий, как Украина, Россия и Белоруссия. Была Киевская Русь, из которой потом произошли все славянские государства. И в тот период, о котором он говорит, была не Украина, а именно Киевская Русь», — заявил Джабаров.

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По его словам, заявление Климкина ничего не меняет.

«Говорить о том, что все народы произошли от украинцев, — это все равно что сказать, что они же и выкопали Черное море. Об этом Киев, кстати, тоже заявлял. Но если Климкину так приятно, то пусть он считает, что Украина — прародительница всех народов, населяющих территорию бывшего Советского Союза. Только от этого ничего не меняется. По истории же он все равно получает тройку», — заключил Джабаров.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.