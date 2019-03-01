Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина. Свое мнение он изложил в статье для уругвайской газеты Observador.

Министр подчеркнул, что Украина на протяжении всей своей истории играла «важнейшую роль» в формировании Европы и европейских ценностей. В частности, он указал на роль Украины в защите Европы от татаро-монгольского нашествия. Также, отметил Климкин, жители Украины всегда выступали против «коммунистического тоталитаризма» и боролись за демократию.

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По мнению министра, европейский путь развития Украины предопределило принятие христианства в 988 году.

«После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия», — написал Климкин.

В начале января украинский политолог Олег Соскин уличил Петра I в краже «Руси» у Украины.