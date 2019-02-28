В генпрокуратуре Украины отказались заводить дело на Тимошенко

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На Украине специализированная антикоррупционная прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении главы партии «Батькивщина» и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко. Об этом пишет «Украинская правда».

По мнению Центра противодействия коррупции, генпрокурор страны Юрий Луценко направил заявление о скрытых расходах Тимошенко своему заместителю Назару Холодницкому. Тот поступил так же, а также не внес заявление в украинский Единый реестр досудебных расследований.

Ранее Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко.