В генпрокуратуре Украины отказались заводить дело на Тимошенко
На Украине специализированная антикоррупционная прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении главы партии «Батькивщина» и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко. Об этом пишет «Украинская правда».
По мнению Центра противодействия коррупции, генпрокурор страны Юрий Луценко направил заявление о скрытых расходах Тимошенко своему заместителю Назару Холодницкому. Тот поступил так же, а также не внес заявление в украинский Единый реестр досудебных расследований.
Ранее Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко.