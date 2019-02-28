Вдохновитель Евромайдана вышел из Блока Порошенко в Раде
На Украине депутаты украинской Рады Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко приняли решение покинуть фракцию Блока Петра Порошенко. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на соцсети.
По словам Залищук, она не видит смысла и возможности состоять во фракции после обнародования СМИ информации о махинациях в украинской армии. Мустафа Найем, который был одним из вдохновителей Евромайдана, назвал свой выход из блока формальным.
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«Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили», — заявил Найем.
Отмечается, что Лещенко также опубликовал копию своего заявления о выходе из фракции.
Ранее сообщалось, что в Киеве проходит марш за импичмент Порошенко.