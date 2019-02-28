В Совфеде посоветовали не беспокоиться предрекшему «распад» РФ экс-министру Украины

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий после того, как бывший министр экономического развития и торговли Украины Владимир Лановой рассказал, чем закончится история России. Об этом сообщает RT.

По мнению Джабарова, нет никаких предпосылок, свидетельствующих о «распаде» страны. Кроме того, российская сторона «крепнет» благодаря русскому народу. Он подчеркнул, что именно русский народ объединил и защищает малые народы, проживающие на российской территории.

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«А за ядерное оружие пусть не переживает, потому что оно под надежным контролем», — сказал Джабаров.

Ранее экс-министр Украины предрек конец России.