В Совфеде посоветовали не беспокоиться предрекшему «распад» РФ экс-министру Украины
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий после того, как бывший министр экономического развития и торговли Украины Владимир Лановой рассказал, чем закончится история России. Об этом сообщает RT.
По мнению Джабарова, нет никаких предпосылок, свидетельствующих о «распаде» страны. Кроме того, российская сторона «крепнет» благодаря русскому народу. Он подчеркнул, что именно русский народ объединил и защищает малые народы, проживающие на российской территории.
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«А за ядерное оружие пусть не переживает, потому что оно под надежным контролем», — сказал Джабаров.