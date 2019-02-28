AP: показания Коэна могут приблизить возможный импичмент Трампа

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Показания бывшего адвоката президента США Майкла Коэна, предшествующие докладу по «российскому делу» специального прокурора США Роберта Мюллера, только начало, но их результат может привести к импичменту американского лидера Дональда Трампа, пишет агентство Associated Press.

Демократы, которые теперь контролируют палату представителей США, ранее призывали к импичменту Трампа. Агентство отмечает «растущее напряжение» в сообществе демократов.

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В материале говорится, что демократы, которые будут баллотироваться на президентских выборах в США 2020 года, могут использовать тему импичмента в своих предвыборных программах.

До этого момента демократы пытались избегать вопроса об импичменте в контексте выборов следующего года, опасаясь, что преждевременные призывы до выхода доклада Мюллера могут подорвать юридический процесс и вызвать негативную реакцию избирателей.

Опросы показывают, что тема импичмента важна для части электората. В январском опросе Washington Post и ABC News число американцев, заявивших о необходимости начать процедуру импичмента, практически сравнялось с числом респондентов, одобряющих работу Трампа в качестве президента: 40% и 37% соответственно.