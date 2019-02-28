AP: показания Коэна могут приблизить возможный импичмент Трампа
Показания бывшего адвоката президента США Майкла Коэна, предшествующие докладу по «российскому делу» специального прокурора США Роберта Мюллера, только начало, но их результат может привести к импичменту американского лидера Дональда Трампа, пишет агентство Associated Press.
Демократы, которые теперь контролируют палату представителей США, ранее призывали к импичменту Трампа. Агентство отмечает «растущее напряжение» в сообществе демократов.
В материале говорится, что демократы, которые будут баллотироваться на президентских выборах в США 2020 года, могут использовать тему импичмента в своих предвыборных программах.
До этого момента демократы пытались избегать вопроса об импичменте в контексте выборов следующего года, опасаясь, что преждевременные призывы до выхода доклада Мюллера могут подорвать юридический процесс и вызвать негативную реакцию избирателей.
Опросы показывают, что тема импичмента важна для части электората. В январском опросе Washington Post и ABC News число американцев, заявивших о необходимости начать процедуру импичмента, практически сравнялось с числом респондентов, одобряющих работу Трампа в качестве президента: 40% и 37% соответственно.