«Поработительница народов»: экс-министр Украины предрек конец России
Бывший министр экономического развития и торговли Украины Владимир Лановой рассказал, чем закончится история Россия. Об этом он сказал в интервью «Главреду».
По его словам, история всех империй заканчивалась распадом, который происходил «раньше или позже».
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«Россия — поработительница народов — тоже закончит свою историю», — сказал Лановой.
Он добавил, что в истории еще не было империи, у которой бы была «ядерная боеголовка под мышкой». Лановой подчеркнул, что ядерное оружие российской стороны затрудняет решение проблем, которые Москва якобы создает в мире.