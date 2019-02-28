«Поработительница народов»: экс-министр Украины предрек конец России

Бывший министр экономического развития и торговли Украины Владимир Лановой рассказал, чем закончится история Россия. Об этом он сказал в интервью «Главреду».

По его словам, история всех империй заканчивалась распадом, который происходил «раньше или позже».

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«Россия — поработительница народов — тоже закончит свою историю», — сказал Лановой.

Он добавил, что в истории еще не было империи, у которой бы была «ядерная боеголовка под мышкой». Лановой подчеркнул, что ядерное оружие российской стороны затрудняет решение проблем, которые Москва якобы создает в мире.

Ранее экс-глава НАТО описал будущее Белоруссии.