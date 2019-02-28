Мадуро: венесуэльцы против военной интервенции США

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что народ Венесуэлы выступает против военной интервенции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, венесуэльцы также отвергают вмешательство во внутренние дела республики.

Он добавил, что большинство граждан страны хотят, чтобы ситуацию в Венесуэле была разрешена путем диалога между жителями республики.

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Мадуро подчеркнул, что в Венесуэле проходят массовые манифестации в поддержку мира в стране.

Ранее в МИД России заявили, что США пытаются создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу.