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Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что необходимо создать международный трибунал, который определит наказание для украинского лидера Петра Порошенко за его военные преступления. Об этом сообщает ДАН.

«Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко», — подчеркнул Линдеманн

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Он рассказал, что посетил самопровозглашенные ДНР и ЛНР и увидел, что «ситуация на фронте ухудшается с каждым днем».

«Увеличилось число обстрелов со стороны Украины. Это тактика Порошенко, и он хочет победить на выборах», — добавил Линдеманн.

Ранее сообщалось, что в соцсетях предложили отправить Порошенко на «Евровидение».