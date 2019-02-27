Pais: посольство КНДР в Мадриде атаковали неизвестные

Группа людей проникла в здание посольства Северной Кореи в Мадриде, связала ряд сотрудников дипведомства и вынесла несколько компьютеров. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники в МВД Испании.

По данным издания, инцидент произошел 22 февраля, однако известно о нем стало лишь спустя пять дней.

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Сообщается, что в результате атаки травму получила женщина, которая пыталась выбраться из здания посольства.

Источники издания рассказали, что по факту нападения к правоохранителям никто не обращался, однако расследованием происшествия в настоящее время занимается входящий в структуру полиции Генеральный комиссариат информации (CGI).

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