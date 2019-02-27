Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы
Правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, японский МИД назвал визит российской делегации «неприемлемым».
Как отмечается, чиновники прибыли на Курилы для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи.
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При этом Япония передала протест МИД России через японское посольство в Москве.
Ранее в МИД России заявили об отсутствии условий для заключения договора с Японией.