Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко

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Глава партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она вместе со сторонниками начала процесс импичмента действующего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление Тимошенко сделала во время выступления в Верховной раде.

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«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президенту», — сказала Тимошенко.

Тимошенко отметила, что политики приняли такое решение из-за опубликованного журналистского расследования о том, что окружение Порошенко якобы причастно к хищениям из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По ее словам, данные действия могут считаться «государственной изменой».

Ранее СМИ сообщили, что Игорь Гладковский, сын соратника Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, участвовал в «миллионных» хищениях в ОПК Украины.