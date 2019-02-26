«Правительство Ку-клукс-клана»: Мадуро обвинил Трампа в желании войны в эфире ABC News

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединенные Штаты в создании искусственного кризиса с целью развязать войну в Южной Америке. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Все, что сделало правительство США, было обречено на провал. Они пытаются сфабриковать кризис, чтобы оправдать политическую эскалацию и военное вмешательство в Венесуэле для того, чтобы развязать войну в Южной Америке», — заявил Мадуро.

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По словам венесуэльского лидера, Соединенные Штаты «хотят венесуэльскую нефть» и «готовы воевать за эту нефть». На вопрос, боится ли он Трампа, Мадуро сказал, что не боится президента США, но боится окружающих его людей.

«Экстремистское правительство Ку-клукс-клана, которым руководит Дональд Трамп, хочет войны за нефть и больше, чем только за нефть», — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер призвал Трампа изменить свою политику в отношении Венесуэлы. Он добавил, что Венесуэла имеет право на мир и готова к прямому диалогу с американским правительством. Мадуро отметил, что он всегда останется человеком, готовым «протянуть руку» и начать мирный диалог.

«Мы — южноамериканцы, вы — североамериканцы. Давайте искать решения XXI века, а не решения времен холодной войны. Холодная война должна остаться позади», — сказал Мадуро.

По его словам, Трамп должен быть готов «узнать венесуэльскую правду» и увидеть «другую сторону медали», чтобы начать «новый путь». Кроме того, Мадуро заявил, что в Венесуэле существует полная свобода политических выражений, мнений, свобода прессы.

Ранее в Венесуэле на фоне экономического и продовольственного кризиса установилось двоевластие. США, ряд стран Латинской Америки и европейских государств признали оппозиционного лидера и главу парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны. Россия выразила поддержку Мадуро.