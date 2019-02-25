NYT нашла символизм в поездке Ким Чен Ына к Трампу

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Какими бы результатами не закончился саммит США и КНДР, первая поездка лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом станет символичной в политическом и историческом ключе, пишет газета The New York Times.

Отчасти потому, что Вьетнам и Северная Корея имеют давние дружеские связи, за их плечами сотрудничество во время Вьетнамской войны, а также сложные отношения с Китаем, их общим соседом, добавляет издание.

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Поезд, на котором едет лидер КНДР Ким Чен Ын в Ханой, возможно, прибудет в пограничный пункт Донг Данг — одно из мест, через которое прошли китайские войска во Вьетнам в 1979 году, начав войну, пишет газета. Эта война произошла в напряженный период вьетнамско-северокорейских отношений, отмечает издание.

Ожидается, что от границы Ким Чен Ын проедет через несколько северных провинций Вьетнама. Одна из них Бак Зянг, в которой во время Вьетнамской войны были развернуты сотни военнослужащих ВВС Северной Кореи, — символ доверия и сотрудничества между двумя странами, пишет NYT. Останки солдат были репатриированы из Вьетнама в Северную Корею в 2002 году, но их могилы до сих пор находятся во вьетнамской провинции.

Кроме того, автомобиль лидера КНДР может проехать на юго-запад через провинцию Бакнинь, где расположен завод по производству мобильных телефонов, принадлежащий южнокорейскому конгломерату. Предполагается, что лидер КНДР может посетить завод на этой неделе.

Остальная часть маршрута северокорейского лидера в Ханой все еще окутана тайной. Но одной из потенциальных остановок будет мавзолей Хо Ши Мина недалеко от посольства КНДР.

Саммит США и КНДР состоится 27-28 февраля.