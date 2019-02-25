Washington Times: спецсилы США будут бороться с влиянием России и Китая

Силы специальных операций США будут играть большую роль в кибервойне, информационных операциях и операциях «влияния», рассказали источники Washington Times.

Число объединенных спецсил, включая отдельные вооруженные силы армии, флота, военно-воздушных сил и морской пехоты, увеличилось с 45 тыс. человек в 2001 году до около 70 тыс. к текущему моменту, говорится в материале.

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После трагедии 11 сентября силы специальных операций играли ключевую роль в борьбе с терроризмом: начиная с операции против «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) в Афганистане в 2001 году и заканчивая борьбой с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в Сирии в 2014 году, пишет издание.

Однако теперь новая стратегия Пентагона предполагает переход от борьбы с радикальными террористическими группами к традиционным соперникам: России и Китаю, отмечает издание. Согласно новой стратегии, Европа и Азия вновь становятся «приоритетными театрами военных действий» для американских войск.

«Аль-Каида» и «Исламское государство» — террористические группировки, запрещены в России.