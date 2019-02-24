Президент Эстонии поддержала полный отказ от русского языка в школах

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный переход образования в стране на эстонский язык,передает РИА «Новости».

«Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины», — сказала Кальюлайд.

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По ее словам, готовность русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил граждан с Новым годом на русском языке.