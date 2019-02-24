Президент Колумбии прибыл на границу с Венесуэлой после столкновений

Президент Колумбии Иван Дуке посетил мост Симона Боливара на границе города Кукута с территорией Венесуэлы. ОБ этом он написал в твиттере.

Дуке оценил состояние моста после столкновений.

«Мы посетили международный мост Симона Боливара, чтобы ознакомиться с состоянием сооружений, провести диалог с сообществом и выразить слова поддержки братьям из Венесуэлы, которые стремятся к свободе в соседней стране», — написал Дуке.

Ранее сообщалось, что четверо погибли при столкновениях на границе Бразилии и Венесуэлы