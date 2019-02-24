Швеция вызвала посла России из-за перехвата самолета над Балтикой
Министерство иностранных дел (МИД) Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева из-за с инцидента с российским истребителем Су-27, который перехватил шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, внешнеполитическое ведомство воспринимает эту информацию очень серьезно.
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«Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности», — заявила представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб.
Ранее сообщалось, что В Стокгольме заявили о «неприемлемом» перехвате шведского самолета российским Су-27.