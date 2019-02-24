Bloomberg: Ким Чен Ын становится «нормальным мировым лидером»

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«Эпическая» поездка на поезде лидера КНДР Ким Чен Ына на встречу с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о том, что он становится «нормальным мировым лидером». Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, его поездка во Вьетнам может стать одним из наиболее значительных тому подтверждений.

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Подчеркивается, что некогда «затворнический» лидер КНДР уже стал одним из самых востребованных гостей в Азии. По пути в Ханой его на каждой остановке встречают представители власти, которые стремятся наладить с ним отношения.

В издании подчеркнули, что успех Ким Чен Ына свидетельствует о том, что одержал победу в борьбе за власть в КНДР и смог устранить всех соперников после смерти своего отца в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын выехал во Вьетнам для встречи с Трампом.