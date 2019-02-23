Могерини объяснила, какой «политический язык» не приемлет Европа
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини во время выступления на церемонии памяти о канцлере ФРГ Гельмуте Шмидте заявила, что Европа не намерена вести диалог на с помощью «политики силы и конфронтации». Слова Могерини передает РИА «Новости».
«Слишком много лидеров сегодня говорят исключительно языком политики силы и конфронтации», — сказала Могерини.
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Она отметила, что такой подход противоречит европейским ценностям, которые были «построены» европейцами. Могерини подчеркнула, что игнорирование международных соглашений «неминуемо» приведет к «конфликтам».
Ранее Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за Керчи.