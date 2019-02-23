В Госдуме попросили Порошенко не придумывать байки о его визите в Крым

Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко попросил Порошенко не рассказывать «байки» о его визите в Крым в 2014 году, потому что это «маскарад», передает РИА «Новости».

По мнению депутата, Порошенко не первый раз вдохновляется придуманными им историями и рассказывает их.

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«Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел еще дальше и свое... бегство из Крыма превратил в рассказ о героической миротворческой миссии — конечно же, в лучших традициях западной аудитории, на которую и рассчитан весь этот маскарад», — отметил Козенко.

Он добавил, что в сети даже есть видеозапись бегства Порошенко, который приезжал в 2014 году «наводить порядок» в Крыму.

«Тогда у страха глаза были велики, а через пять лет ему вдруг захотелось прослыть героем», — заключил Козенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал изменения в конституцию страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.