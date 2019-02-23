Венесуэла закрыла три моста в Колумбию
Венесуэльский вице-президент Делси Родригес проинформировала о решении властей страны закрыть три моста между Колумбией и Венесуэлой. Об этом она написала на своей странице твиттере.
Согласно размещенной информации, будут закрыты мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Это решение властей объясняется угрозами в адрес суверенитета страны со стороны колумбийского правительства.
Ранее сообщалось, что глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, покинул венесуэльскую территорию и прибыл в Колумбию.