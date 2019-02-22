В Молдавии отстранили российского наблюдателя от ОБСЕ

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Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер заявил, что российский наблюдатель за парламентскими выборами в Молдавии Александр Кобринский отстранен от работы в составе миссии организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Раймер рассказал, что Кобринский был отозван из-за «явного нарушения кодекса поведения наблюдателей» ОБСЕ. Дополнительной информации об этом решении он не привел.

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Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что, по мнению самого Кобринского, его отзыв связан с постами в фейсбуке, где он пишет об отношении правительств стран постсоветского пространства к Западу. Источник подчеркнул, что Кобринский потребовал «официальную бумагу» от ОБСЕ, где будут объяснены причины его отстранения.

Ранее Молдавия приняла решение по отзыву посла из России.