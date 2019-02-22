Захарова пожелала успеха саммиту Трампа и Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала успеха новому саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме, передает РИА «Новости».

Она выразила надежду, что обещания США будут реализованы.

«Пожелания успехов, конечно, безусловно, мы можем адресовать нашим американским партнерам и всем тем, кто задействован в этом процессе… Желаем, безусловно, реализации того, о чем было сказано в частности американской стороной, а именно — урегулирование ситуации», — сказала Захарова.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.