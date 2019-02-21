Захарова отреагировала на новые провокации в Керченском проливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые провокации в Керченском проливе допускаться не будут, передает РИА «Новости».

Она отметила, что ведется соответствующая дипломатическая работа.

«На второй вопрос уже дало ответ российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты после первой провокации. Во-вторых, объяснив, что такие же действия, это, безусловно, будет и комментироваться и (будут) предприниматься шаги нашими правоохранительными органами, силовыми структурами. Но такие провокации допускаться не будут», — сказала Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе.