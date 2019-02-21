EU Reporter проанализировал первое место Путина в индексе «политической воли»

Президент США Дональд Трамп недавно выступил с обращением к американским сенаторам и конгрессменам. В среду 20 февраля российский президент Владимир Путин тоже обратился с посланием к российскому парламенту, пишет бельгийское издание EU Reporter.

Чтобы дать им оценку, аналитики придумали сводный индекс, который показывает, как мировые лидеры выполняют свои обещания. Британию решили не брать в расчет, поскольку критерии политической воли в данном случае неприменимы, цитирует публикацию ИноСМИ.ru.

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Мы думали о том, чтобы назвать это «индексом Кеннеди», но во избежание негативных ассоциаций решили: пусть это будет «индекс проявления политической воли.

Далее, мы создали исследовательскую формулу и ее переменные, как показано ниже.

ИВ (индекс воли). Это показатель того, как политики выполняют свои обещания и воплощают в жизнь свои намерения. Он рассчитывается по следующей формуле:

ИВ = (СЭП + НБ + ВП): 3,

где

СЭП (социально-экономическая политика) — это показатели политиков в реализации программ социально-экономического развития;

НБ (национальная безопасность) — это показатели политиков в реализации программ национальной безопасности и обороны;

ВП (внешняя политика) — показатели политиков в проведении внешней политики и в повышении авторитета своих стран на международной арене.

По каждому из показателей политик получает от одного до 10 баллов в зависимости от того, как аналитики оценивают его действия по выполнению своих обещаний. Считается, что политик, набравший менее пяти баллов, не сумел в полной мере реализовать свои программы в той или иной сфере.

Мы воспользовались этой формулой для выставления оценки пяти политическим лидерам. Суммы в баллах по трем переменным, поделенные на три, были использованы в качестве составных индексов для сравнения и составления общих рейтингов. Вот что у нас получилось:

1. ИВ (Путин) = (4+10+8): 3 = 7,33

2. ИВ (Трамп) = (8+7+6): 3 = 7

3. ИВ (Си Цзиньпин) = (6+7+7): 3 = 6,66

4. ИВ (Меркель) = (6+6+6): 3 = 6,00

5. ИВ (Макрон) = (3+5+5): 3 = 4,33

Речь Владимира Путина в российском парламенте прозвучала совсем недавно. Такие выступления российского лидера всегда отличаются качеством представленных данных и разнообразием поднятых тем. Говорят, что российский президент очень кропотливо и долго готовит эти данные, пользуясь экспертными знаниями по самым разным вопросам, начиная с текущей экономической ситуации и заканчивая планированием на будущее. Путин отдает предпочтение социально ориентированной и консервативной риторике. Уже много лет он постоянно уделяет пристальное внимание поддержке традиционных ценностей, сохранению культуры всех народов России, укреплению семьи и демонстрации заботы о пожилых людях. В своих ежегодных посланиях он также неизменно говорит об улучшении социального положения молодежи и о задачах на будущее.

Российский президент также уделяет внимание экономическому развитию. Вопреки введенным против России санкциям, большинство задач и экономических целей, которые президент ставит в своих посланиях, выполняется, или, по крайней мере, по ним ведется работа. Вот лишь один пример. В 2016 году была поставлена цель выйти на бездефицитный бюджет. К 2019 году эта цель в целом достигнута. В то же время, на это достижение и на успехи в социальной сфере серьезно повлияли общеэкономические показатели. Обещание сохранить до 2020-х годов на одном уровне налоговую нагрузку не было выполнено. Запуск самой непопулярной реформы по повышению пенсионного возраста негативно отразился на показателях социально-экономического благосостояния граждан и на общих рейтингах российского руководства, включая самого Владимира Путина. Все эти факторы снизили социально-экономическую составляющую индекса до четырех баллов.

С другой стороны, надо признать, что российский лидер добился успеха в осуществлении обещанных им военных реформ и в укреплении международного положения своей страны. Эффективность действий российских войск в Сирии в борьбе с международным терроризмом продемонстрировала, что Путин выполнил свои обещания в сфере безопасности и внешней политики. Но на усиление российской мощи и на попытки Москвы оказать влияние на политику западных стран они отвечают новыми санкциями, недоверием, а иногда и страхом перед возможными реваншистскими планами. Поэтому Путин получил 10 баллов из 10 возможных за национальную безопасность, и только восемь баллов за свою внешнюю политику.

Как это ни удивительно, у Трампа показатели не так уж и плохи. Решение вывести американские войска из Сирии и Афганистана, о котором он объявил недавно, выступая в конгрессе, это лишь небольшая часть из огромного набора его обещаний.

В Европе ничто не меняется в плане выполнения обещаний.

В заключение следует отметить, что хотя разные политические аналитики предлагают нам всевозможные оценки, общая логика сохраняется. Здесь следует подчеркнуть одну важную закономерность. Хотя популизм на политической арене набирает силу, слова президента Линкольна сохраняют свою актуальность: «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время».