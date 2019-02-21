В ЦИК рассказали о беспрецедентной ситуации с наблюдателями на Украине

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Секретарь ЦИК России Майя Гришина назвала беспрецедентной ситуацию, когда наблюдателям на выборах президента Украины не могут гарантировать безопасность, передает РИА «Новости».

«Конечно, ситуация беспрецедентная и ненормальная, когда, с одной стороны, проводятся выборы, которые должны проходить в обстановке конкурентности и безопасности. А тут наблюдателям не может быть гарантирована безопасность», — сказала Гришина.

По ее словам, это противоречит самим выборам, которые должны проводиться в обстановке безопасности для того, чтобы их можно было назвать свободными и честными.