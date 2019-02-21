«Слегка тошнотворное чувство»: ведущий CBS о реакции на Трампа

Ведущий программы «The Late Show» на CBS News Стивен Колберт в выпуске, посвященном двухлетней годовщине расследования «российского дела», высмеял поведение президента США Дональда Трампа.

Телеведущий отметил, что поведение Трампа постепенно стало ощущаться многими американцами как норма. Колберт призвал зрителей не привыкать к поведению президента США.

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«Пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста, не забывайтесь. Я просто хочу напомнить вам, что это легкое тошнотворное чувство, которое вы испытываете, из-за того, что в течение последних двух лет Дональд Трамп крутил вас в стиральной машине, полной дерьма», — сказал Колберт.

По его словам, Трамп предпочел бы, чтобы на телевидении не говорили про «российское дело».

Ранее сообщалось, что Колберт сравнил Трампа с бабочкой, поскольку они оба «хрупкие существа».