Американцы захотели продать штат Монтана Канаде за $1 трлн

В США появилась петиция, призывающая продать Канаде штат Монтана ради сокращения американского госдолга. Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что инициатором продажи является Ян Хаммонд, который предложил продать часть территории за $1 трлн.

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«У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна», — говорится на странице петиции.

Как уточняется, в настоящее время предложение «привлекло слишком много внимания», в его поддержку высказались более 12 тысяч американцев. Власти страны уже начали работать над мерами, которые запретят подобную продажу.

Ранее сообщалось, что государственный долг США достиг исторического рекорда в $22,012 трлн.