Зампостпреда США в ООН назвал условия прекращения антироссийский санкций

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Зампостпреда США в ООН Джонатан Коэн заявил, что антироссийские санкции будут сохраняться пока Россия не выполнит все необходимые условия. Об этом он рассказал на заседании Генассамблеи ООН по Украине, передает ТАСС.

Коэн отметил, что основные условия — выполнение минских соглашений и возвращение Донбасса и Крыма украинскому правительству.

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«США стоят плечом к плечу с Украиной... США не признали и не признают аннексию Россией Крыма». — подчеркнул Коэн.

По его словам, американская сторона будет в дальнейшем использовать дипломатические меры, а также санкции и помощь в целях обеспечения безопасности для того, чтобы поддержать Украину.

Ранее сообщалось, что послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник. Также Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции.