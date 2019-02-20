Путин: сателлиты американцев им «подхрюкивают»

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им «подхрюкивают».

По его словам, многие страны производили ракеты средней и меньшей дальности, а Россия и США — нет.

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«Нужно было действовать по-честному, а США сами нарушают, а потом еще и из договора вышли. А сателлиты американцев им «подхрюкивают», — отметил Путин.

Он отметил, что говорит об этом только потому, что Россия вынуждена отвечать на обвинения, которые звучат в ее адрес.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.