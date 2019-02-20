«Лично выносил»: Порошенко о погибших на Майдане

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично переносил погибших во время Майдана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он якобы был в «гуще событий» во время Майдана, в результате которого на Украине произошел госпереворот.

Он также добавил, что участники акций протеста постоянно обращались к нему «за помощью».

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При этом украинская журналистка Татьяна Высоцкая раскритиковала заявление Порошенко.

По ее мнению, Порошенко пытается «переписать историю».

Ранее стало известно число подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане.