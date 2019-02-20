«Лично выносил»: Порошенко о погибших на Майдане
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично переносил погибших во время Майдана. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он якобы был в «гуще событий» во время Майдана, в результате которого на Украине произошел госпереворот.
Он также добавил, что участники акций протеста постоянно обращались к нему «за помощью».
Реклама
При этом украинская журналистка Татьяна Высоцкая раскритиковала заявление Порошенко.
По ее мнению, Порошенко пытается «переписать историю».
Ранее стало известно число подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане.