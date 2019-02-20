В ФРГ раскритиковали признание Гуайдо президентом Венесуэлы
В бундестаге заявили, что признание Германией лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики противоречит международному праву, передает Das Erste.
Об этом говорится в отчете экспертов, подготовленном специально для парламента ФРГ.
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Согласно документу, власти Германии отошли от традиционной практики официально признавать только государства.
Как отмечается, действия Берлина в отношении признания Гуайдо противоречат международному праву.
При этом в отчете подчеркивается, что подобное решение со стороны ФРГ также является сомнительным.
Ранее сообщалось, что Япония признала Гуайдо президентом Венесуэлы.