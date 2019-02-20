В ФРГ раскритиковали признание Гуайдо президентом Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/654/11603654/flag-pic905-895x505-5881.jpg">

В бундестаге заявили, что признание Германией лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики противоречит международному праву, передает Das Erste.

Об этом говорится в отчете экспертов, подготовленном специально для парламента ФРГ.

Реклама

Согласно документу, власти Германии отошли от традиционной практики официально признавать только государства.

Как отмечается, действия Берлина в отношении признания Гуайдо противоречат международному праву.

При этом в отчете подчеркивается, что подобное решение со стороны ФРГ также является сомнительным.

Ранее сообщалось, что Япония признала Гуайдо президентом Венесуэлы.