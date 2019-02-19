«Наш брак с Европой в опасности»: WP о кризисе отношений США с союзниками

<img src="//img.gazeta.ru/files3/785/10554785/trump-pic905-895x505-34220.jpg">

Американо-европейские отношения находятся в опасности, независимо от того, кто в настоящее время руководит страной, пишет в колонке для газеты The Washington Post обозреватель Генри Олсен.

«Наш брак с Европой в опасности, независимо от того, кто нами руководит», — пишет автор.

Реклама

Для возобновления доверительных отношений между США и Европой обеим сторонам необходим компромисс, а также серьезное и трудное общение, в обратном случае им грозит дальнейшее отчуждение, пишет автор.

Напряжение между президентом США Дональдом Трампом и НАТО, торговый дисбаланс с Германией, безусловно, способствовали нынешнему дискомфорту в американо-европейском союзе, отмечается в материале.

Несмотря на то, что демократы зачастую осуждают Трампа за ослабление связей страны с европейскими союзниками, сложность в отношениях США с Европой не зависит от принадлежности президента к партии, подчеркивает обозреватель. Даже при любой демократической администрации, Вашингтону будет все труднее управлять, пишет Олсен.

Стремление демократов увеличить внутренние расходы также окажет давление на европейский альянс. Соединенные Штаты всегда тратили на оборону больше, чем их европейские союзники, даже во времена холодной войны. Эта разница помогла американцам взять на себя главную ответственность за оборону Европы при сохранении глобального присутствия.

Однако если Соединенные Штаты станут больше походить на Европу с точки зрения внутренних расходов, им, вероятно, придется сократить свои военные расходы, а это сделает европейских союзников еще более подверженными любой «российской угрозе», говорится в материале.