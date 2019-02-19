На Трампа подали в суд 16 штатов США
Против администрации американского президента Дональда Трампа подали иски 16 штатов США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.
Согласно имеющейся информации, обращение в суд произошло из-за декларации о чрезвычайном положении, которую Трамп решил использовать для получения $8 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе.
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«Коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в понедельник бросила вызов президенту Трампу в суде», — пишет издание.
Уточняется, что обратившиеся в суд считают, что президент не в праве перенаправлять денежные средства на возведение стены.
Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в расширении своих полномочий из-за режима ЧП.