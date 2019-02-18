NYT: Обама тайно учит демократов, как победить Трампа на выборах 2020 года

Бывший президент США Барак Обама проконсультировал более десятка заявленных и потенциальных кандидатов в президенты США от демократической партии, пишет The New York Times.

Во время таких неформальных встреч, которые обычно проводятся в офисе Обамы в Вашингтоне, он «совмещал консультативную помощь с трезвыми предостережениями», отмечает издание. В том числе он говорил о том, что, по его мнению, потребуется, чтобы победить на выборах действующего американского президента Дональда Трампа, говорится в материале.

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По словам семи источников, Обама продолжает выражать разочарование неожиданной для него победой Трампа в 2016 году. Он призвал кандидатов затмить противоречивую риторику об экономических изменениях и донести конкурентное послание, которое может найти отклик даже в «республиканских районах» и побудить избирателей, которые склонны не доверять демократам.

Так, в феврале в Вашингтоне состоялась закрытая встреча финансовых спонсоров Обамы. Организаторы встречи пообщались с кандидатами в президенты на выборах 2020 года и рассмотрели вопрос о том, чтобы вложить финансовые средства в одного или двух из них.

Бывший главный стратег Обамы Дэвид Аксельрод заявил, что от экс-президента США не стоит ждать публичного одобрения в предвыборной гонке, пишет NYT со ссылкой на трех осведомленных источников. О своих предпочтениях не собирается объявлять и его супруга, бывшая первая леди США Мишель Обама, говорится в материале.

Между тем, если Обама практически официально принял «обет нейтралитета», он по-прежнему остается самой убедительной моделью демократов для достижения успеха на национальном уровне и продолжает формировать мышление и стратегию кандидатов в президенты от демократической партии, пишет NYT.

Ранее была названа стоимость усилий бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга для того, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.