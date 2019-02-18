Женщина впервые избрана спикером парламента в Иракском Курдистане

Депутат Демократической партии Курдистана Вала Фарид избрана спикером парламента Иракского Курдистана, что произошло впервые в истории, передает ТАСС.

Отмечается, что за ее кандидатуру проголосовали 64 из 111 депутатов.

Ранее сообщалось, что женщина впервые стала телеведущей на госканале в Саудовской Аравии.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман заявил, что стремится к тому, чтобы к концу следующего десятилетия женщины составляли почти треть рабочей силы.