Глава ОБСЕ призвал Украину пересмотреть решение по наблюдателям из России

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Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Брюсселе призвал власти Украины пустить наблюдателей из России на президентские выборы в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Словакии Бориса Гандела.

По его словам, стороны обсудили «актуальное развитие ситуации» на Украине, а также приближающиеся президентские выборы в стране, которые состоятся 31 марта.

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«Понимая сложность актуальной ситуации в отношениях между Киевом и Москвой, хочу, тем не менее, попросить вас, чтобы вы уважали принципы, которыми ОБСЕ руководствуется уже не одно десятилетие», — передает Гандел обращение Лайчака к Климкину.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что допуск наблюдателей от России в Киев будет способствовать «демократическому ходу» выборов.

Ранее Климкин заявлял, что «у марсиан больше шансов» последить за украинскими выборами, чем у россиян.