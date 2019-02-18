«Разрушили базовое доверие»: экс-президент Эстонии раскритиковал политику Трампа

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Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил по итогам Мюнхенской конференции, что политика нынешнего американского президента Дональда Трампа подорвала доверие между Евросоюзом (ЕС) и США. Свое мнение он выразил Deutsche Welle.

Ильвес подчеркнул, что он был в «подавленном» настроении после прошлой конференции, однако в этом году понял, что она была «оптимистична».

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«Сложившееся после Второй мировой войны партнерство было поставлено под вопрос в начале президентства Трампа. Нынешняя администрация разрушила базовое доверие к США», — отметил Ильвес.

Он заключил, что после Второй мировой в США еще никогда не было столь «антиевропейски настроенного президента США».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США вынуждают ЕС покупать газ на 30% дороже.