«Растрепанная нация»: Ющенко описал украинцев

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Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что украинцы являются «растрепанной, разносортной нацией», так как страна долгое время не имела «государственности». Свое мнение он выразил в интервью Gazeta.ua.

«Одна (часть населения Украины. — «Газета.Ru») в Москву хочет, вторая — в Брюссель. Третья – на украинском языке [говорит], четвертая — на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая — кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере», — сказал Ющенко.

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Он подчеркнул, что украинцы являются «сложной» нацией. При этом Ющенко заметил, что если стране дадут «покой» на одно поколение, то украинцы станут «объединенной» нацией.

Ранее Ющенко заявлял, что жители России любят быть рабами. Он отмечал, что из-за этого россиянам нужен «царь».