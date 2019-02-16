Лавров рассказал об урегулировании в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что международное сообщество должно призывать стороны в Венесуэле к диалогу, передает РИА «Новости».

По словам министра, ситуация в Венесуэле обсуждалась в ходе его двусторонних встреч «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Если руководствоваться международным правом, закрепленным в том числе в Уставе ООН, то венесуэльский кризис является их внутренним делом, и международное сообщество должно призывать венесуэльцев найти решение между собой, в пользу чего выступили Уругвай, Мексика, страны Карибского сообщества, Россия, Китай, Иран, Боливия и многие другие», — сказал Лавров.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро предложил план, согласно которому ВС должны быть постоянно развернуты для отражения возможного нападения.