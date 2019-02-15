Порошенко попросил ЕС поддержать новые санкции против России

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Украинский лидер Петр Порошенко призвал Евросоюз поддержать введение новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Отмечается, что Порошенко заявил об этом на встрече с представителем Евросоюза на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.

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Он подчеркнул, что страна готова сотрудничать с ЕС «на взаимовыгодных условиях».

Кроме того, Порошенко добавил, что закрепление в конституции стратегического курса страны на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО – выдающийся момент во всей европейской истории.

Ранее сообщалось, что ЕС введет санкции против восьми россиян из-за Керченского пролива.