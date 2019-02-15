МИД прокомментировал новые санкции ЕС против россиян из-за Керченского пролива

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ЕС необоснованно хотят ввести новые санкции против России из-за ситуации в Керченском проливе, передает ФАН.

С одной стороны, антироссийские санкции стали системными. Это делается для сдерживания России, отметила Захарова.

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«С другой стороны [санкции] абсолютно не имеющие под собой основания. Потому что придумываются поводы из ничего», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что ЕС введет санкции против восьми россиян из-за Керченского пролива.